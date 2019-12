Calcio mercato: L'Aygreville a caccia del 'colpaccio' e tra un mese torna Cascio

Cascio Facundo, attaccante brasiliano classe 1997, miglior acquisto estivo estivo dell'Aygreville infortunatosi ad avvio stagione, tornerà in campo dopo la pausa delle festività natalizie, probabilmente domenica 12 gennaio nel match contro l'Oleggio Sportiva.

A darne notizia è Nunzio Santoro, direttore generale della società rossonera di patron Silvano Zoppo "ed è questa per noi la migliore notizia di mercato", ribadisce lo stesso Santoro, certo del fatto che "ad avvio del mercato invernale sembrano tutti formiche impazzite: dirigenti, allenatori, agenti dei giocatori si rincorrono tutti i giorni ma noi all'Aygreville teniamo particolarmente all'equilibrio dello spogliatoio e devo dire, parla per noi la classifica, che i ragazzi stanno facendo molto bene, ben più di quanto ci aspettassimo a inizio campionato".

L'Aygreville però non ha rinunciato del tutto al mercato di dicembre: "Stiamo valutando la figura di un giovane giocatore valdostano talentuoso che si sta distinguendo in Eccellenza - si limita a confermare Santoro - ma è presto per svelare le carte". Intanto l'Aygreville ha portato in squadra dalla Pro Vercelli Leonardo Battilani, aostano classe 2003: "Un ottimo acquisto - conferma Santoro - un ragazzo 'di prospettiva' che con gli altri già in rosa potrà darci molto in futuro. E' questa la nostra filosofia: valorizzare al massimo i giovani giocatori valdostani per farli crescere a fianco dei 'vecchi'".