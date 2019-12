I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - Cristiano Ronaldo eletto miglior giocatore dell'anno al Gran Gala del calcio. A sceglierlo, la giuria del Gran Galà del Calcio, composta da giocatori e allenatori delle venti formazioni di serie A. CR7 si consola così dopo la delusione patita sul fronte Pallone d'Oro, dove è giunto terzo alle spalle di Leo Messi del Barcellona e Virgil Van Dijk del Liverpool. Cagliari-Sampdoria, la decide Cerri nel recupero, 4 a 3. Blucerchiati avanti per prima di due lunghezze; dopo aver accorciato con Nainggolan, Quagliarella aveva allungato nuovamente, ma immediatamente dopo Joao Pedro ha tirato fuori una doppietta dal cilindro. In pieno recupero l'ultimo sussulto, con il colpo di testa del neoentrato Cerri.

La Gazzetta dello Sport - Strepitoso Cagliari, 4 a 3; la Samp scappa con Quaglia ma Joao Pedro e Cerri la ribaltano al 96'. I rossoblù sempre più incollati alla zona Champions. Chiellini, 'l'anno scorso il Real non fece vincere a CR7 il Pallone d'oro'. È stato palese. Modric non era nemmeno nel suo migliore anno. Quest’anno era invece difficile con Ronaldo, Messi e Van Dijk, è come scegliere tra Federer, Nadal e Djokovic'

La Stampa VdA sport - Aygreville in testa e per ora il mercato resta solo un'ipotesi. Lo Charvensod centra il terzo successo. Volley, il Fenusma mette ko la capolista