Hockey ghiaccio: I Gladiators U13 doppia i pari età dei Diavoli di Sesto

HC Aosta Gladiators – Diavoli Sesto 14-7 (2-2, 4-1, 8-4)

HC Aosta Gladiators: Samuele Giovinazzo, Federico Boscolo, Riccardo Sangiorgio, Samuel Picco, Simone Giuliani, Stefano Terranova, Daniel De Martino, Andrea Giacometto, Luca Reale, Mattia Lenta, Giulio Pititto, Didier Tacchella, David Cout, Federico Sinigaglia. Coach: Davide Picco.

Marcatori: Mattia Lenta (8), Luca Reale (3), Stefano Terranova (2), Samuel Picco.

Un turno con il sorriso, per i “baby Gladiatori” della U13, che dopo una frazione in parità contro i Diavoli Sesto, trovano il modo di levare le ancore e allungano nel secondo drittel, per fare loro il match nell'ultimo. Un'affermazione netta, di cui la squadra aveva bisogno, in un campionato in cui l'esiguità del roster è spesso lo scotto che i ragazzi di Picco si trovano a pagare. Venerdì prossimo, 13 dicembre, alle 18, nuova gara casalinga, stavolta contro l'Hockey Como. All'andata era stata una trasferta amara e chissà che il fattore campo domestico, stavolta, non la renda meno complessa.