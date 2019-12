Calcio: Regionale Giovanissimi Under15; L'Aygre mette ko anche il Ciriè

Superata anche l’insidia Cirié per i ragazzi di Mister Turato domenica scorsa a Gressan. Un primo tempo decisamente a tutto gas ha permesso ai ragazzi valdostani di bloccare sul nascere le velleità dei torinesi. Parte subito forte l’undici rossonero che trova il gol su punizione con un preciso siluro di Gobbo al 10’ e dieci minuti più tardi una bella azione corale partita da Auletta ben giostrata da Esquisito che appoggia per Cuc pronto per un bel tiro che si stampa sulla traversa ma Auletta ha seguito l’azione e raccoglie con un chirurgico sinistro che si infila all’angolino.

Sul 2-0 la partita sembra incanalata verso una facile vittoria, ma il Cirié, squadra coriacea ben messa in campo dal mister Rovaretti, inizia a prendere il campo e al 30’ su azione da calcio d’angolo il capitano Marrocco insacca di testa dove l’estremo Iacobucci non può arrivare. Prende vigore il Ciriè ma al 35’ del primo tempo l’Aygreville cerca di richiudere la partita con un tiro di Chianese ribattuto dall’estremo ospite sul quale si fa trovare pronto Nastasi sulla ribattuta a infilare in rete il 3-1.

Il secondo tempo si apre con un Aygreville che cerca di addormentare la partita controllandola con un fraseggio continuo, il Ciriè però non demorde e al 24’ conquista una punizione dal limite che il neo entrato De Paoli trasforma con un preciso tiro all’incrocio. Il Ciriè adesso ci crede e si riversa in attacco scoprendo però il fianco alle veloci ali valdostane e proprio Gobbo oggi imprendibile si vede annullare il gol del 4-2 in modo incomprensibile.

Si chiude così la partita tra i numerosi reclami degli ospiti che però portano solo a sanzioni disciplinari. Per l’undici di Turato una vittoria che al momento vale il terzo posto dietro alle corazzate Lascaris e Alpignano nell’attesa dello scontro diretto con i ragazzi del Volpiano di domenica prossima ancora a Gressan che dirà chi è la terza forza del girone.

ASD Aygreville Calcio – Giovanissimi 2005: AULETTA Edoardo, BETEMPS Julien, CHIANESE Flavio, CUC Tommaso, ESQUISITO Alessio, FOSSON Francesco, GOBBO Tommaso, HENRY Andre', IACOBUCCI Daniel, MENDEZ Emanuel, MONEY Iacopo, NASTASI Giuseppe, PAICO VARGAS Juan Mattia, PELLU Andre', POZZAN Davide, RAO Alessandro, REY Simone, ROSSI Federico, SABATINO Ryan. Mister: Nicola Turato