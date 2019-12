Bocce f: Promozione, la Bocciofila Zerbion conquista Asti

Sale in vetta alla classifica del campionato di Promozione femminile la Bocciofila Zerbion, che in trasferta nelle terre del Monferrato ha affondato la società Perosini di Asti per 14 a 2. Una prestazione corale, quella delle valdostane, che non ha lasciato scampo alle più giovani ma molto meno esperte piemontesi.

Non è andata altrettanto bene in serie A femminile per la società Bassa Valle Helvetia, che registra una battuta d'arresto pesante, sconfitta dal Montalcino per 22 a 2.

L'incontro di serie A2 che vede opposte le società Andora e la Bassa Valle Helvetia, rinviato sabato scorso per il maltempo, sarà recuperato sabato 7 dicembre.

RISULTATI E CLASSIFICHE