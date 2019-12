Secondo titolo mondiale per la nazionale italiana di basket Iba21 (sindrome di Down)

L'Italia di basket Iba21 (sindrome di Down), battendo per 36 a 22 il Portogallo, si laurea per la seconda volta nella storia campione del mondo di categoria.

La squadra di Bufacchi, trascinata da un super Paulis, esordiente da 28 punti in finale (Spiga 2, Venuti 4, Greco 2 gli altri marcatori azzurri) conquista per la seconda volta consecutiva il titolo di Campione del Mondo.

Alla squadra azzurra sono giunti subito i complimenti del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: "Un Dream Team che si è laureato per la seconda volta campione del mondo! Bravissimi. Applausi a scena aperta".

Raggiante il Presidente Marco Borzacchini che commenta così l’affermazione del rosate azzurro: “Grandissimo risultato per la nostra nazionale che ha scritto una pagina importante dello sport Fisdir, vincendo il secondo titolo mondiale su due. Il Portogallo ci porta bene. I nostri ragazzi sono stati fantastici“.