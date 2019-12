I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - Il Toro soffre, poi Bremer fa il Belotti e regala un sorriso: Genoa battuto e contestato. un magistrale colpo di testa nella ripresa, che rilancia i granata e li allontana dalla zona calda. I rossoblù di Thiago Motta si rammaricano per traversa e palo colpiti da Agudelo e Favilli, ma le difficoltà a concretizzare sono notevoli. L'Atalanta ne fa tre al Brescia, colpo del Lecce a Firenze, Viola ko 0 a 1. Sci, Bassino e Brignone grandi nel gigante di Killington

La Gazzetta dello Sport - Fiorentina, che serataccia, perde la partita e Ribery, La Mantia fa felice il Lecce. Il Toro ci mette la testa, piegato il Genoa con un'incornata di Bremer. Tutto facile per l'Atalanta, finisce 0 a 3 a Brescia. Sci, Gigante donne, grande Italia a Killington: trionfa Bassino, seconda Brignone. Marta centra il primo successo in carriera e alle sue spalle a 26/100 Federica Brignone, per una splendida doppietta azzurr

La Stampa VdA sport - Brignone dedica il secondo posto al Gigante di Killington all'amico morto sotto la valanga: 'questo podio è per Edo'

Il Corriere dello Sport - Fiorentina-Lecce 0 a 1, decide un gol di Lamantia. La crisi della Viola non è finita. Anzi. Il Lecce le infligge al Franchi la terza sconfitta consecutiva e ora la situazione di Montella sulla panchina diventa delicata. Genoa-Torino 0 a 1, Mazzarri ringrazia Bremer. Un colpo di testa del difensore brasiliano regala i tre punti ai granata, i padroni di casa si fermano alla traversa di Agudelo e al palo di Favilli.