Ginnastica artistica: La storia sono i ragazzi dell’Olimpia maschile promossi in Serie B

Straordinario exploit per la squadra maschile Gold della Ginnastica Olimpia che, con il risultato di sabato alla terza ed ultima prova del Campionato di Serie C, sbaraglia la concorrenza e guadagna la promozione in Serie B.

Un finale inizialmente non scontato per la squadra composta da Tommaso Morra Di Cella, Samuele Gallo, Lorenzo Mattana - allenati dal tecnico Andrea Dondeynaz - e Alessandro Arosio (in prestito dalla società Pro Lissone con il suo istruttore Ferdinando Montanaro).

La prima prova di Pozzuoli non era stata all’altezza delle aspettative, vuoi per l’emozione, vuoi per la stanchezza della trasferta, ma si era già capito che c’erano ampi spazi di miglioramento; nella seconda prova di Fermo infatti i ginnasti avevano dimostrato il loro valore conquistando la seconda posizione.

“Per questa terza prova di Civitavecchia i ragazzi erano carichi e convinti - ci dice il Responsabile Tecnico Dondeynaz - ci separavano pochi punti dai nostri concorrenti diretti e abbiamo calibrato gli esercizi per sfruttare al massimo i nostri punti di forza e minimizzare i rischi”.

Una strategia che ha pagato, portando all’Olimpia una storica promozione, che vedrà la squadra valdostana già da gennaio impegnata nella prima prova di Serie B Nazionale.