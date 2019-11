I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - Juve, Alex Sandro è rientrato in gruppo. La sfida alle 12.30 tra Juve e Sassuolo all’Allianz Stadium darà il via alle gare di domenica primo dicembre. Oggi gli anticipi Genoa-Torino, Atalanta-Brescia, Fiorentina-Lecce. Mihailovic in conferenza stampa, 'sono stati mesi difficili, adesso bisogna ripartire, io sono qua e aspetto ancora una risposta da Ibrahomovic'.

La Gazzetta dello Sport - Inter, Kulusewski subito, lo paga Gabigol, e poi assalto a Milinkovic ed Emerson: c’è un’isola del tesoro nell’orizzonte nerazzurro, ma potrà essere raggiunta solo in estate. Intanto in viale della Liberazione cominciano a fare un po’ di conti. Balotelli sfida il Papu, Juve con Bernardeschi, Milan: Piatek più di Leao. Terminata la trionfale tre giorni europea torna il campionato. Si parte forte, alle 15, con il derby tra Brescia e Atalanta che torna dopo 13 anni e mezzo. Genoa-Torino e Fiorentina-Lecce gli altri anticipi.

La Stampa VdA sport - Aline, da portiere per caso al raduno con la Nazionale. Bocce, le sfide incrociate possono cambiare tutto. Sci alpino, 'Brignone è in forma'

Il Corriere dello Sport - Napoli, De Laurentiis ha incontrato la squadra, ecco com'è andata. Il faccia a faccia programmato e catalogato in agenda come inderogabile. Castel Volturno è diventato il set di un dibattito voluto per uscire dagli equivoci e voltare pagina dopo l'ammutinamento dei giocatori post Salisburgo e le pesanti multe decise dalla società.