Fondo: Ottimo Pellegrino a Ruka: 13simo nella 15 km TC di Ruka.

È una prova di rilievo quella offerta da Federico Pellegrino nella 15 km a tecnica classica maschile disputata a Ruka, seconda prova del minitour d'apertura della Coppa del mondo. Il 29enne valdostano ha conquistato un ottimo 13esimo posto nella prova a lui meno congeniale, a 1'09"4 dal vincitore Iivo Niskanen. Il finlandese ha chiuso con il tempo di 35'17" anticipando di 13" il detentore della sfera di cristallo Johannes Klalebo, in testa nella classifica parziale del minitour. Terzo posto per il norvegese Emil Iversen, staccato 14"9 dalla vetta. Giornata non brillante per Francesco De Fabiani: il 26enne si è dovuto accontentare della 30esima posizione dopo una prova difficile in cui ha perso molto nella parte finale acusando un distacco di 2'00"3. Poco più indietro c'è Giandomenico Salvadori, 33esimo a 2'07"8, mentre Maicol Rastelli e Stefan Zelger si devono accontentare rispettivamente della 61esima e 70esima posizione.



Nulla di nuovo invece, nella 10 km a tecnica classica femminile, dove la superfavorita Therese Johaug ha confermato i pronostici della vigilia, dominando la prova con il tempo complessivo di 26'4/"5, con il quale ha preceduto la finlandese Krista Parmakovski di 30"1 e la russa Natalia Nepryaeva di 44"4. Fuori dal podio di giornata la statunitense Sadie Maubet Bjornsen, la ceca Katerina Razymova e l'altra statunitense Rosie Brennan. Fuori dalla zona punti le quattro azzurre presenti: Lucia Scardoni è finita 35sima a 2'05"2 dopo un inizio incerto e una ripresa nella seconda parte della competizione, Caterina Ganz 41sima a 2'11"5, Anna Comarella 57sima a 2'41"9 e Greta Laurent 80sima a 3'40"8. Domenica 1 dicembre ultima tappa, con una 10 km in tecnica libera ad inseguimento per le donne, e una 15 km TL ad inseguimento per gli uomini programmate rispettivamente per le 10,10 e le 10,15. Queste due prove definiranno l'ordine d'arrivo del minitour.



Ordine d'arrivo 15 km TC maschile Ruka (Fin):

1. NISKANEN Iivo FIN 35:17.0

2. KLAEBO Johannes NOR +13.0

3. IVERSEN Emil NOR +14.9

4. TOENSETH Didrik NOR +33.1

5. BOLSHUNOV Alexander RUS +43.8

6. LARKOV Andrey RUS +45.4

7. GOLBERG Paal NOR +49.7

8. HOLUND Hans NOR +55.9

9. USTIUGOV Sergey RUS +57.2

10. YAKIMUSHKIN Ivan RUS 1:06.2



13.PELLEGRINO FEDERICO ITA +1:09.4



30. DE FABIANO Francesco ITA +2:00.3

33. SALVADORI Giandomenico ITA +2:07.8

61. RASTELLI Maicol ITA +3:14.3

70. ZELGER Stefan ITA +3:47.3



Ordine d'arrivo 10 km TC femminile Ruka (Fin):

1. Therese Johaug (Nor) 26'47"5

2. Krista Parmakovski (Fin) +30"1

3. Natalia Nepryaeva (Rus) +44"4

4. Sadie Maubet Bjornsen (Usa) +45"7

5. Katerina Razymova (Cze) +46"7

6. Rosie Brennan (Usa) +57"9

7. Heidi Weng (Nor) +58"0

8. Astrid Jacobsen (Nor) +59"6

9. Masako Ishida (Gia) +1'04"5

10. Kerttu Niskanen (Fin) +1'07"2



35. Lucia Scardoni (Ita) 2'05"2

41. Caterina Ganz (Ita) 2'11"5

57. Anna Comarella (Ita) +2'41"9

80. Greta Laurent (Ita) +3'40"8



Classifica minitour femminile Ruka (Fin) dopo 2 gare su 3:

1. Therese Johaug (Nor) 29'55"

2. Sadie Maubet Bjornsen (Usa) 30'13"

3. Krista Parmakovski (Fin) 30'22"

4. Natalia Nepryaeva (Rus) 30'24"

5. Astrid Jacobsen (Nor) 30'41"



30. Lucia Scardoni (Ita) 32'12"

40. Caterina Ganz (Ita) 32'12"

59. Anna Comarella (Ita) 32'51"

76. Greta Laurent (Ita) 33'30"