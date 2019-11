Ginnastica. La carica dei 25 'Gymnasti' al Trofeo Città di Galliate

Tra oggi sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, a Galliate, ben 25 atleti della Gym-Aosta, tra ginnasti e ginnaste, scendono in pedana in occasione della 11esima edizione del “Trofeo Nazionale città di Galliate” di ginnastica artistica maschile e femminile.

La Gym gareggia sia nel programma A sia nel programma B, un po’ in tutte le categorie, con l’obiettivo di conquistare qualche risultato da podio, sia nell’artistica femminile, dove farà scendere in pedana 16 ginnaste, che nell’artistica maschile dove presenterà in gara 9 ginnasti. Naturalmente l’obiettivo massimo sarebbe la conquista del trofeo nazionale, risultato non poi così lontano da una possibile realizzazione.