La Gym-Aosta scenderà in pedana a Vezza d’Alba, in questa fine del mese di novembre, per il tradizionale “Ritmo Day”, competizione a squadre di ginnastica ritmica.

Saranno 20 le ginnaste impegnate in pedana, suddivise in 4 squadre, una nella categoria “allieve”, una tra le “junior-senior” e due nella categoria “open”. Le ginnaste saranno accompagnate in gara dalle tecniche Hélène Porliod e Giorgia Evaspasiano.