Bocce: Serie A2; due valdostane contendono a due piemontesi la vetta della classifica

Helvetia, Nus, Bra, Auxilium: quattro squadre appiate in vetta alla classifica con 13 punti ciascuna e impegnate oggi in scontri diretti, ma l'Helvetia ha una partita in meno perchè deve recuperare la sfida contro l’Andora rinviata una settimana fa per maltempo. Particolarmente avvincente la settima giornata del campionato di bocce di serie A2.

La formazione di Amilcare Giopp dovrà vedersela a Pont-St-Martin con il Bra, che ha raggiunto il gruppo di vertice dopo aver sconfitto per 17 a 10 il Pozzo Strada. Formazione ‘muscolare’, aggressiva, quella dei piemontesi, che potrebbe mettere in seria difficoltà il BVH con giocatori molto forti ed esperti quali ad esempio Luca Balla, Carlo Abate e Loris Castellino. L’Helvetia scende in campo senza Simone Bonino e con Mattia Falconieri in forse perché influenzato.

Il Nus affronta invece in trasferta l’Auxilium di Saluzzo e cercherà di riscattarsi dopo il ‘tonfo’ con il Masera: oggi sarà della partita anche il ‘player’ del Nus Pietro Biscardi, atteso dal suo avversario più temibile, Alessio Danna contro il quale due mesi fa perse l’ultima sfida al tiro di precisione.