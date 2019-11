Wheelchair Curling, Mondiali Gruppo B: Marchese guida l'Italia al riscatto contro la Svezia

Grazie ad una splendida prestazione contro la Svezia l’Italia del wheelchar curling si riscatta nel cammino del Mondiale Gruppo B di Lohja, in Finlandia, dopo le due sconfitte nei primi due incontri maturate contro Canada e Giappone. Una giornata, questa, la seconda del torneo, iniziata abbastanza male con una sconfitta proprio contro i nipponici. Dopo un inizio estremamente positivo grazie ad un netto 5-0 nel primo end gli azzurri sono incappati in un calo di concentrazione con errori tecnico-tattici che hanno consentito agli asiatici di rientrare in partita e operare una rimonta culminata con i quattro punti del sesto end fino al successo conclusivo per 13-9. Una grande amarezza riscattata dalla vittoria ottenuta nel pomeriggio contro la Svezia di Petterson, team di grande esperienza internazionale. Un match caratterizzato da un andamento altalenante e deciso solo all’extra end grazie ad una portentosa giocata finale di Egidio Marchese. Un incontro chiuso 9-8 in favore dell’Italia che può ancora così sperare di restare in gioco per le finali a sei nonostante la difficoltà nell’affrontare, oltre a Polonia e Turchia, anche i padroni di casa della Finlandia.

Questa mattina la sfida tra Italia e Polonia mentre nel pomeriggio, alle 17.30, andrà in scena Italia-Turchia.