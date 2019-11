Pattinaggio: Le aostane Ice Sparkles in testa al campionato di sincronizzato

E' iniziato come meglio non poteva, il Campionato nazionale di pattinaggio sincronizzato per le ragazze dell'Aosta Skating club. All'esordio le Ice Sparkles si sono conquistate il primo posto in classifica con due piazzamenti sul podio: le bambine della categoria Juvenile allenate da Stefania Manenti hanno sbaragliato le avversarie con 24,21 punti contro i 23,45 della squadra giunta seconda.

Le atlete della categoria Basic Novice, invece, sono giunte terze (28,57 punti) dietro alle Shining Blades (32,53) e alle vincitrici Hot Shivers (33,13 punti). Lo scorso anno le aostane Sparkles erano il fanalino di coda della competizione, "quest'anno ci giochiamo il podio con le avversarie - commenta Manenti - è questa è davvero una grande soddisfazione". Le Junior hanno commesso qualche errore ma si sono comunque piazzate terze con 27,94 punti dietro le Ladybirds (30,98) e le fortissime Crazy Splinters (36,34 punti).