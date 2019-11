Calcio: Prima cat; sabato è derby 'scalaclassifica' tra Quart e Fenusma

Molto vicini geograficamente ma lontani in classifica. Meno di sei chilometri separano infatti le sedi del Fenusma e del Quart, le due formazioni della media Valle impegnate nel campionato di Prima categoria, mentre sono invece 10 i punti che le dividono in classifica: (Quart 21, Fenusma 11).

Insomma, i presupposti di un autentico derby infuocato ci sono tutti, per la sfida in programma alle 14,30 di sabato 30 novembre, dodicesima giornata di campionato, sul campo di Nus. Il Quart di Simone Dosso in striscia positiva da tre giornate è secondo in classifica a otto punti dalla vetta occupata dal Valdruento; i blucerchiati di mister Emilio Valle occupano il quintultimo posto in una bassa classifica molto corta che vede il Saint-Vincent/Chatillon penultimo e in piena zona retrocessione con 9 punti, solo due in meno del Fenusma.

I quarteins si presentano in formazione al completo, con gli attaccanti Destrotti, Ciavattone e De Masi disponibili e in difesa la coppia Armenghi-Audisio a proteggere la porta di Desaymonet. In casa Fenusma, Droz e De Cello saranno schierati in attacco 'spinti' dai centrali Dalla Zanna e Comé; incerta la presenza di Ferraris in difesa mentre è confermato Accatino.