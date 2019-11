Basket: Eteila Esordienti e Sarre U13 in campo al BBall di Collegno

Prosegue con profitto il programma formativo del progetto 'ES Aosta Basketball', ideato da Silvia Rosset, che vede le società Eteila Basket e Sarre Basket unite per la promozione della pallacanestro tra giovani e giovanissimi.

Gli Esordienti dell'Eteila e l’ Under 13 del Sarre stanno partecipando in questi giorni ai quattro eventi agonistici della seconda edizione dell'iniziativa BBall Camp SportKinder, in corso al Palazzetto dello Sport di Collegno, in provincia di Torino.

Allenamenti, sfide amichevoli e scambi di esperienze con coetanei di altre regioni per formare negli atleti in erba maggior consapevolezza di sé e fiducia nelle proprie forze, oltre a una fondamentale rivalutazione dell'etica e del fair play sportivo.Nato come evento estivo e subito trasformato in manifestazione 'stagionale', al Bball Kinder Camp i cestisti valdostani possono anche cimentarsi in altre discipline sportive: calcetto, volley, tennis tavolo, zumba, pattinaggio, tennis, karate, ginnastica artistica, hip hop, pallamano, scherma.