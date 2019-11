I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Champions, Dybala stende l'Atletico, la Juve passa prima nel girone. La formazione di Sarri, già qualificata per gli ottavi, supera l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium (1-0) nell'incontro valido per la quinta giornata dei gironi di Champions e blinda il primo posto. Europa League, Dinamo Zagabria ko, l'Atalanta può ancora sperare. Luci a San Siro. Sono quelle accese dall'Atalanta di Gasperini che non fallisce l'ultima chance per restare aggrappata all'Europa. Lo fa con una prestazione magistrale per cuore e qualità contro la Dinamo Zagabria battuta 2-0,

La Gazzetta dello Sport - Juve, negli ottavi di Champions il pericolo è...Real; ma occhio anche a Mou. Da teste di serie è tutta un’altra storia: significa scansare City, Psg, Bayern, Barcellona e presumibilmente Liverpool. Slavia-Inter, Lukaku lè l'uomo della A ma in Champions vuole provare a imitare Milito. League, Atalanta show, 2 a 0 alla Dynamo e la speranza resiste.

Il Corriere dello Sport - Champions, un capolavoro di Dybala fa volare la Juve, 1 a 0 all'Atletico. L'argentino realizza una punizione da urlo in chiusura di primo tempo. I bianconeri passano da primi nel girone. Ronaldo in affanno, Bernardeschi colpisce un palo

La Stampa Aosta: Corsa campestre, Bouamer si arrende: addio agli Europei. Rally, la sfida Goldoni-Riva è in tribunale. Martina Bianchini, 'io, atleta e modella sogno il palcoscenico dei re del culturismo'