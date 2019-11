Calcio a 5 f: U19; La 'numero 1' dell'Aosta 511 Aline Machet convocata in Nazionale

Solo due anni fa si era avvcinata al mondo del calcio quasi per caso, dopo aver visto in televisione le Azzurre vittoriose contro una squadra europea. Ora l'estremo difensore dell'Aosta 511 di calcio a 5 femminile Aline Machet può gioire per la convocazione al Raduno della Nazionale Under 19 femminile.

Aline partirà la prossima settimana per raggiungere Novarello, tempio formativo del calcio a 5 azzurro, dove parteciperà al raduno di futsal dal 9 al 11 dicembre insieme alle più forti giocatrici italiane.

"L'mpegno e i sacrifici di questi anni sono valsi ad Aline per ottenere questo importante risultato; una soddisfazione per lei, certamente, ma con orgoglio devo dire che è un piccolo successo per tutto il movimento del calcio femminile valdostano". La giovane valdosta si è distinta tra i pali sia in campionato sia in Coppa Italia, rivelandosi decisiva per salvare il risultato in più di un'occasione.