Basket: Esordienti; Vincono e convincono i ragazzi dell'Eteila

Buona la prima per gli Esordienti dell'Eteila Basket che, passata l’emozione iniziale, contro il Borgaro hanno vinto per 42 a 29, dimostrando grande grinta e qualità tecnica in evidente crescita. "I segnali di crescita sono incoraggianti - ha commentato coach Rosset - i ragazzi stanno prendendo fiducia in loro stessi e mi auguro una stagione positiva e costruttiva".

Una vittoria benaugurale in vista della prossima sfida dell'Under 18 femminile dell'Eteila, sabato 30 novembre in casa contro il Vercelli. Entrambe le squadre sono a 0 punti dopo quattro partite; le rossonere di Stella Lippolis cercheranno di sfruttare il fattore campo e l'incoraggiamento dei tifosi.

Questi i parziali del match: 11/11; 2/10; 10/14 e 6/7

Formazione Eteila e referti: Aldini 13 Mariano 5 Roveyaz 2 Odoguardi 6 Cremonese 6 Genestrone Ferraris Prunas 2 Frassy 2 Lenti 2 Vuillermin 4