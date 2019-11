ATLETICA: Bouamer fallisce la qualificazione agli Europei di maratona

Non ce l'ha fatta il 30enne Omar Bouamer a staccare il biglietto in maglia azzurra per gli Europei di corsa campestre a Lisbona domenica 8 dicembre. L'ultima fatica, il Cross di Valmusone di Osimo, è stata fatale per l'atleta della Polisportiva Sant'Orso, che dopo otto chilometri di gara si è dovuto ritirare per un improvviso calo fisico. Giunto nono assoluto e sesto di categoria a Sgonico, Bouamer a Osimo avrebbe dovuto piazzarsi tra i primi cinque, invece le gambe domenica scorsa correvano più lentamente del solito e lo hanno costretto al ritiro: già dopo quattro chilometri ha cominciato a soffrire di fitte muscolari e respirazione affannata.

Per il maghrebino naturalizzato valdostano il Cross di Valmusone è stato l'ultimo impegno stagionale con la maglia della Sant'Orso: nel 2020 correrà per il Gruppo Podistico Parco Apuane, dove milita Francesco Terrasi, campione italiano 2018 di maratona. Per Bouamer, la possibilità di allenarsi in un ambiente di minor dislivello che gli è maggiormente congeniale.