Sci: Slalomgigantiste in viaggio verso Killington, Brignone torna sulla pista dove vinse nel 2018 fra le porte larghe

Si sono ritrovate oggi martedì 26 novembre a Killington, nel Vermont, le protagoniste azzurre delle discipline tecniche che saranno impegnate sabato 30 novembre nel secondo gigante stagionale di Coppa del mondo (prima manche ore 15.45, seconda manche ore 19.00) e domenica 1 dicembre nel secondo slalom (prima manche ore 15.45, seconda manche ore 19.00).

Fra le porte larghe saranno impegnate Marta Bassino, Federica Brignone, Irene Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Midali, Karoline Pichler e Laura Pirovano, fra i pali stretti presenti Curtoni, Brignone, Midali, Martina Peterlini e Lara della Mea.

La località statunitense ospita una tappa del circuito maggiore per il quarto anno e i precedenti sorridono ai nostri colori, grazie al terzo posto di Goggia in gigante nel 2016 (fu il suo primo podio della carriera, il terzo di Manuela Moelgg nel 2017 e il trionfo di Federica Brignone nella passata stagione.



I precedenti delle azzurre:



Marta Bassino

25-11-2018 - Slalom - ritirata nella 1a manche

24-11-2018 - Giant Slalom - 11° posto

26-11-2017 - Slalom - non qualificata per la 2a manche

25-11-2017 - Gigante - 12° posto

27-11-2016 - Slalom - ritirata nella 1a manche

26-11-2016 - Gigante - 4° posto



Federica Brignone

24-11-2018 - Gigante - 1° posto

25-11-2017 - Gigante - 5° posto

27-11-2016 - Slalom - 24° posto

26-11-2016 - Gigante - 8° posto



Irene Curtoni

25-11-2018 - Slalom - 11° posto

24-11-2018 - Gigante - 14° posto

26-11-2017 - Slalom - 12° posto

25-11-2017 - Gigante - 18° posto

27-11-2016 - Slalom - 12° posto

26-11-2016 - Gigante - 9° posto



Sofia Goggia

25-11-2017 - Gigante - 15° posto

26-11-2016 - Gigante - 3° posto



Francesca Marsaglia

24-11-2018 - Gigante - ritirata nella 1a manche

26-11-2016 - Gigante - Slalom - 7



Roberta Midali

25-11-2018 - Slalom - non qualificata per la 2a manche

24-11-2018 - Gigante - ritirata nella 1a manche



Karoline Pichler

24-11-2018 - Gigante - non qualificata per la 2a manche



Laura Pirovano

26-11-2016 - Gigante - Non qualificata per la 2a manche



Martina Peterlini

25-11-2018 - Slalom - ritirata nella 1a manche



Lara della Mea

Esordio