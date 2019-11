Fondo: Pellegrino guida la pattuglia italiana nell'esordio di Cdm a Ruka

Sarà come da tradizione Ruka ad aprire la nuova Coppa del mondo di sci di fondo. La località finlandese ospiterà il primo minitour della stagione da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, con le sprint a tecnica classica, una 10 km femminile e 15 km maschile a tecnica classica e un'altra 10 km femminile e una 15 km maschile in tecnica libera a inseguimento. La formazione diretta da Marco Selle schiererà nove atleti: cinque uomini e quattro donne, si tratta di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Anna Comarella e Caterina Ganz. Il quartetto femminile arriverà in Finlandia con un giorno di ritardo a causa del volo cancellato.



Della spedizione non farà parte Dietmar Noeckler, inizialmente convocato ma costretto al forfeit a causa di un problema al costato accusato nel corso di uno degi ultimi allenamenti. Ruka non evoca grandi ricordi alla nostra formazione, che nei cinque precedenti anni in cui si è corso, non è mai riuscita a salire sul podio. L'ultimo fine settimana ha visto impegnati la squadra maschile già presente in Finlandia in un test sui 13 km in alternato che coinvolgeva anche i russi, vinta da Artem Maltsev su Andrey Larkov, Andrey Melnichenko, con Pellegrino sesto 33"4 dal vincitore, De Fabiani 15simo, Giandomenico Salvadori 18simo, Maicol Rastelli 20simo e Stefan Zelger 22simo.