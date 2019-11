Hockey f: Le Gladiatrici sconfitte ma in crescita sfida dopo sfida

IHL Women, Campionato nazionale femminile – Egna (Bz), Sabato 23 novembre, ore 18.30

AHC Lakers Neumarkt Egna – HC Girls Project 5-2 (2-1, 0-0, 3-1)

HC Girls Project: Elena Tosatto, Martina Ferrario, Chiara Vola, Sharon Roccella, Giulia Doriguzzi Toia, Fiamma Da Ponte Becher, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Micaela Bellussi, Federica Dell'acqua, Anastasia Ceruti, Corinna Faverzani, Sofia Gisonna, Enja Chiarini. Coach: Michela Gaydou.

Marcatrici: Marta Mazzocchi, Sharon Roccella.

Crescono, le ragazze dell'HC Girls Project, la compagine femminile promossa dai Gladiators, che raccoglie giocatrici di tutto il nord-ovest. L'illusione di fare risultato, contro un avversario come l'Egna, non c'era, ma essere riuscite a segnare, aprendo oltretutto le marcature (e mettendo in difficoltà le padrone di casa) è testimonianza di un miglioramento, testimoniato anche dal confronto con il risultato dell'andata, quando le Girls Project persero per 8-0. Il lavoro paziente è quello che paga e, pur (ancora) digiune di punti nel campionato di IHL Women, è bello che queste giovani possano fare il loro percorso. Prossimo turno, sabato 7 dicembre, alle 17, in visita alle Eagles Sudtirol Alto Adige, al Palaonda di Bolzano.