Bocce f: Serie A, tracollo del Bassa Valle Helvetia

Sono state travolte per 22 a 2 dalle campionesse italiane della Borgonese, le ragazze della Bocciofila Bassa Valle Helvetia impegnate nel difficile campionato di serie A di bocce. Ce l'hanno messa tutta le valdostane allenate da Amilcare Giopp ma alla terza giornata del torneo si ritrovani al penultimo posto con un punto, anche se il campionato ha ancora molto da dire e la voglia di rifarsi è tanta.

La cronaca della sfida è a senso unico, con il primo punto per il BVH che arriva con Natalie Gamba e Cristina Rudà che battono le piemontesi Marika De Petris e Fulvia Basso, quando la Borgonese è già comodamente in vantaggio per 11 a 0. La quarta giornata vedrà le giocatrici dell'Helvetia sul campo di Pont-Saint-Martin mercoledì 4 dicembre contro il Forti Sani.