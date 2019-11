Atletica: La Cogne festeggia i brillanti risultati del 2019

Sono quasi 250 gli iscritti alla nostra società nel 2019, di cui ben 175 sono nati dal 2000 in poi. Ma se il numero di iscritti è circa uguale al 2018, i risultati 2019 sono in decisa crescita. Un finalista (14° classificato) ai campionati italiani assoluti sui 110hs, Seyni Faye, atleta junior che ha sfiorato il podio (4°) e il minimo per la partecipazione alla rassegna continentale nei campionati europei under 20 di Boras in Svezia.

Una squadra allievi maschile che ha conquistato un posto tra le migliori 60 in Italia, conquistando poi il nono posto alle finali nord-ovest di Chiuro (So).Le squadre assolute hanno portato la società tra le migliori 90 d'Italia.Il senior Alex Ascenzi ha dominato il campionato Regionale AVMAP di corsa in montagna.

La Cogne è Seconda società per pochi punti nel Grand Prix Regionale Esordienti, Ragazzi e Cadetti.Questi sono solo alcuni degli spunti della festa che saluta la stagione 2019 ed è il prologo alla 75-esima stagione dell'Atletica Cogne.

Tutti coloro che hanno portato a termine almeno una competizione riceveranno un premio e verranno applauditi dai compagni di squadra.

Premiazione Attività COGNE 2019

SABATO 30 NOVEMBRE 2019- ore 18,00



- FESTA CON APERICENA FINALE -



FENIS - SALONE TZANTI DE BOUVA

"E' sul fare squadra, benchè possa sembrare strano in uno sport individuale - spiega il presidente Leo Berard - che si è basata una parte del lavoro della quindicina di allenatori, tecnici e apprendisti tecnici che hanno donato la loro passione agli atleti in erba.L'attività sportiva inizia dai 6 anni di età e nella fascia sino agli 11 anni prosegue l'impegno della società anche come Centro Coni di Avviamento allo Sport".

In tale ambito i piccoli possono svolgere anche attività diverse con le società sportive di altre federazioni, come l'arrampicata, la ginnastica artistica, ecc.Dalla giocomotricità alle basi delle più diverse specialità dell'atletica la crescita passa attraverso le categorie di ragazzi e cadetti.

Ragazze e ragazzi Cogne hanno dominato la classifica del Grand Prix regionale sia al maschile che al femminile.

La vittoria del Grand Prix è stata replicata dai cadetti, mentre le pari età sono giunte seconde; sono stati numerose e numerosi quelli tra loro a difendere i colori della regione alle finali nazionali indoor e outdoor.

L'attività oltre i sedici anni di età, per le categorie allievi, juniores, promesse e seniores prosegue con gli allenamenti di alta specialità, curati da tecnici dedicati ad ogni settore principale.