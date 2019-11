I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, Douglas Costa fermo per due settimane. De Ligt a rischio Champions. Il brasiliano ha subìto una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo (i tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni). Torino, 'meditare su Mazzarri? Basta con questa cosa': così Urbano Cairo, contestato dalla Curva Maratona dopo la sconfitta per 3-0 del suo Torino contro l'Inter. 'Ognuno è libero di esprimersi come pensa'.

La Gazzetta dello Sport - Inter, Barella si ferma e Conte studia le mosse. I nerazzurri festeggiano le 11 vittorie su 13 partite in Serie A, i 7 successi consecutivi in trasferta e i 34 punti con distacco minimo dalla Juve, ma perdono Nicolò Barella sino al 2020. Napoli, tutti stangati: per Allan una multa da 200 mila euro

Il Corriere dello Sport - Lazio e Roma volano, una marcia da Champions. Inzaghi centra il quinto successo consecutivo trascinato da Immobile, Fonseca torna a vincere con tre gol su palla inattiva: c’è profumo di Top Four nella Capitale

La Stampa Aosta: Brignone e Bassimo negli USA per stupire. Pellegrino scopre le carte 'rivoglio la Coppa Sprint'. Gontier aggiusta la mira verso i Mondiali in Italia