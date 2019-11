Sci alpino: Carole Agnelli argento in Gigante

Piazza d’onore al Gigante di Bormio (Sondrio) per Carole Agnelli con un tempo di 1’40”94, in recupero dalla nona posizione a metà gara e miglior crono nella seconda manche attardata di 24/100 dalla vincitrice, la genovese del Mondolé Ski Team, Martina Piaggio (1’39”80). Al maschile, successo del britannico Max Vaughton (1’37”25); 37° Leonardo Magnetti (1’51”57).

Gigante Fis Junior, sempre a Bormio, vinto in risalita dalla quarta posizione a metà gara – dalla pisana del Cus Parma Alice Pazzaglia (2’01”50). Al 28° posto Letizia Longo (2’18”81). Al maschile, successo del lecchese dello Sc Bormio, Tommaso Canclini (1’53212). In 31° posizione Alessandro Lami (1’59”92); 67° Lorenzo Rimoldi (2’17”15). Tutti gli atleti in gara a Bormio sono tesserati per il Club de Ski Valtournenche.