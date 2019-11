Rugby: Serie C; Stade sconfitto a testa alta dalla capolista Novara

Sul fangoso (per la pioggia) campo di Sarre lo Stade Valdotain ce l'ha messa tutta ma gambe e cuore non sono bastati contro la capolista Novara, che ha sconfitto i Leoni per 16 a 23. Il risultato però non racconta quanto visto in campo, dove le squadre si sono affrontate alla pari, in un equilibrio spezzato solo da fantasie individuali che hanno permesso ai piemontesi di spuntarla. Terreno difficile per la pioggia, parte bene lo Stade con Bacilieri particolarmente 'in giornata' ma i novaresi recuperano nonostante una serie di falli giudicati forse con troppa indulgenza dall'arbitro Fasano di Torino, che ha valutato alcune spinte e scivolate 'sulle gambe' frutto più del limite di praticabilità del campo piuttosto della cattiveria.

Sicuramente le condizioni del campo hanno influito sull’incontro, poco acceso e molto “sporco”, tant’è che nella prima metà tempo il risultato è stato sbloccato solo da tre piazzati (per lo Stade a segno Bacilieri). È Zappa a siglare la prima meta al 25’, con la trasformazione di Bacilieri, ma il Novara va a marcare e rimonta sull 11-10 a pochi minuti dal termine del primo tempo. Ci pensa ancora Bacilieri, però, a portare i suoi al riposo in vantaggio grazie ad un difficile piazzato da molto lontano.

Alcuni errori difensivi dello Stade, soprattutto nel finale di partita, hanno fatto il resto ma i gialloneri di coach Ferrucci e Parra sono usciti a testa alta dal rettangolo ridotto a una pozzanghera.

Formazione Stade Valdotain: Carlino, Romeo, Zappa, Bacilieri, Pina Barros, Barbieri, Santoro, Duc, Tavella, Cortinovis, Serradura, Henriod, Frazzetta S., Gontier S., Gontier M.

Classifica: Novara 24 punti; San Mauro 13 punti; Rivoli 12 punti; Cuneo Pedona 9 punti; Stade Valdotain 8 punti; CUS Torino 2 punti.