Calcio a 5 f: L'Asd Valdostana perde l'imbattibilità casalinga

Prima o poi doveva succedere: la forte formazione dell'Asd Valdostana è caduta in casa, sconfitta per 3 a 2 a Chatillon da Le Canavesane, alla sesta giornata del campionato Uisp di futsal femminile. Mister Faustinelli ha schierato una formazione d'attacco in piena regola ma domenica contro le valdostane ha giocato anche la sfortuna: quattro i pali centrati da Bari, Ducly (autrici anche delle reti rossonere) e Palmitessa.

La Valdostana è andata due volte in vantaggio e in avvio di ripresa avrebbe avuto la possibilità di chiudere la partita ma le piemontesi sono venute fuori nella distanza e hanno segnato nel finale la rete che è valsa la vittoria. Prossima sfida domenica 1 dicembre contro il Last Minute.

Formazione Asd Valdostana: Rastello, Grosjacques, Perrin, Bari, Presciani, Ducly, Palmitessa, Fumaz.