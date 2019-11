Basket F. U 18, Eteila ko a Casale

Ci sono sconfitte che lasciano comunque buone sensazioni. E con la sensazione di aver giocato all'altezza di un avversario più forte ed esperto sono rientrate dalla trasferta di Casale Monferrato le stelline dell'Eteila under 18 di basket, sconfitte per 68 a 48 nella quarta giornata di campionato.

Primo quarto giocato molto bene dalle valdostane seguito da una seconda frazione di gioco in cui l'Eteila ha subìto la fisicità delle piemontesi, come dimostrano i parziali: 16-21; 42-28; 57-40. Prossima sfida per le rossonere di Stella Lippolis, sabato 30 novembre in casa contro il Vercelli.