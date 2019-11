Fondo: Test per Pellegrino e De Fabiani in Finlandia

Test sulle nevi finlandesi degli azzurri con la nazionale russa, a sette giorni dall’avvio della Coppa del Mondo di Fondo, con il mini tour di Ruka (Finlandia). Al via della 13 km in classico tutti i migliori specialisti russi, a caccia del posto in squadra per l’esordio stagionale. A imporsi è stato Artem Maitsev (32’36”1) a precedere i connazionali Andrey Larkov (a 2”7) e Andrey Melnichenko (a 12”7).

Seguono Sergey Ustiugov (21”7) e Ilia Semikov (a 27”6). Ottimo sesto Federico Pellegrino (Fiamme Oro; a 28”8); 15° Francesco De Fabiani (a 52”2); 20° Maicol Rastelli (a 58”4); 22° Stefan Zelger (1’27”6), tutti atleti questi del Centro sportivo Esercito.

Sci alpino Piazza d’onore, oggi, a Bormio (Sondrio) per Carole Agnelli (1’40”94), in recupero dalla nona posizione a metà gara e miglior crono nella seconda manche, attardata di 24/100 dalla vincitrice, la genovese del Mondolé Ski Team, Martina Piaggio (1’39”80).

Al maschile, successo del britannico Max Vaughton (1’37”25); 37° Leonardo Magnetti (1’51”57).

Gigante Fis Junior, ieri, sempre a Bormio, vinto – in risalita dalla quarta posizione a metà gara - dalla pisana del Cus Parma Alice Pazzaglia (2’01”50). Al 28° posto Letizia Longo (2’18”81); non hanno concluso la seconda manche Carole Agnelli e Sofia Brustia, rispettivamente 7° e 17° al termine della prima manche. Al maschile, successo del lecchese dello Sc Bormio, Tommaso Canclini (1’53212). In 31° posizione Alessandro Lami (1’59”92); 67° Lorenzo Rimoldi (2’17”15). Tutti gli atleti in gara a Bormio sono tesserati per il Club de Ski Valtournenche.