Ginnastica: Alessia Toscano delusa dal decimo postp ai nazionali Gold

A rappresentare la nostra Regione c’era Alessia Toscano, ginnasta diciannovenne della Gym-Aosta, tesserata quest’anno per la Ritmica Piemonte di Torino, che ha gareggiato in due specialità, il massimo consentito dal regolamento, le clavette e il cerchio. I medesimi attrezzi con cui nella fase interregionale nord-ovest del campionato aveva conquistato un primo e un secondo posto. Purtroppo per Alessia, l’esperienza umbra non è stata fortunata.

In entrambe le specialità la ginnasta di Sarre ha presentato degli esercizi con il massimo punteggio di difficoltà, 9 punti, come per poche altre ginnaste in gara. La prima prova è stata quella al cerchio, che è forse l’attrezzo più congeniale alla ginnasta valdostana: malauguratamente Alessia è incappata in alcuni errori di esecuzione e in una penalità, che l’hanno relegata in una posizione di classifica, la 18°, certamente non all’altezza delle sue qualità tecniche: il punteggio finale è stato di 13.65.

Successivamente Alessia è scesa in pedana alle clavette, specialità in cui la ginnasta della Gym è detentrice del titolo interregionale nord-ovest: anche in questo caso l’esercizio da lei presentato partiva dal massimo coefficiente di difficoltà, ma pur riuscendo a realizzare una prova migliore della precedente, la nostra ginnasta incappava ancora in alcuni errori di esecuzione che la costringevano ad accontentarsi del 10° posto con il punteggio di 14.60.