Body-building: Martina Bianchini della Gym Aosta 9/a in California

Un mese di novembre all’insegna degli impegni internazionali per la ginnasta e tecnica della Gym-Aosta, Martina Bianchini, impegnata negli Stati Uniti, a Long Beach in California, in una competizione del circuito IFBB PRO LEAGUE, per la categoria “Fitness”.

Si è trattato della gara Legion Sports Fest della federazione professionistica di body-building.

Nella prima prova c'è stato il “prejudging”, dove è stata valutata la forma fisica; nella seconda prova, invece, Martina si è esibita nella sua “routine” di 2 minuti, che è consistita in una coreografia con accompagnamento musicale, dove sono stati valutati l'impegno cardiovascolare, gli elementi di forza, la flessibilità e i salti.

Al termine della gara la bravissima Martina è riuscita a piazzarsi, nella classifica generale, al 9° posto, con grande soddisfazione per lei e per il suo tecnico-accompagnatore e marito, Luca Gambaro.