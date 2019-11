Calcio a 5: A2, L’Aosta Calcio 511 si arrende in casa al Massa

Toscani secondi in classifica e più forti; si sapeva. Ma la sconfitta per 2 a 6 patita ieri pomeriggio al Montfleuri dall'Aosta 511 caduta sotto i colpi del Città di Massa è figlia anche di tanti errori individuali commessi quando il match era ancora in equlibrio.

In vantaggio il Massa dopo una partenza fulminea, i rossoneri di Rosa pareggiano con Da Silva allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i toscani si riportano in vantaggio ma poco dopo è ancora Da Silva a pareggiare.

Da qui, il tracollo dell'Aosta: una rete da lunga distanza con portiere aostano forse distratto e un tiro libero andato a segno riportano il Massa sul 4 a 2, che poi chiude i conti approfittando dell'evidente nervosismo degli aostani, che non sono più riusciti a costruire un'azione offensiva degna di questo nome.

Formazione Aosta 511: Belmonte, Calli, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Pellegrino, Estedadishad, Pettinari, Rosa, Fea, Vona, Frezzatto.