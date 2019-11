Volley F: Prima Divisione, il Fenusma fa a pezzi l'Aosta

Prima vittoria casalinga per le ragazze del Fenusma nella quarta giornata del campionato di Prima Divisione di pallavolo femminile, che hanno sconfitto l'Aosta Volley per 3 a 0. Match praticamente a senso unico, a dimostrazione di un divario tecnico che non sembrava così scontato prima del confronto.

Coach Myriam Chapellu ha messo in campo una formazione d'attacco che ha trovato nella sua 'Princess' la grinta necessaria per sfondare il 'muro' difensivo delle aostane, risultate imprecise sia sotto rete sia nel palleggio. Con sei punti in quattro partite il Fenusma risale la classifica e ritrova fiducia nelle proprie forze e capacità.