I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, Cristiano Ronaldo, 'tornerò presto'. I problemini al ginocchio, però, non sono ancora del tutto risolti, così il tecnico bianconero ha preferito non rischiarlo in un match duro, lasciandolo tranquillo a lavorare con un programma personalizzato, al fine di averlo al 100% già dal match di Champions con l'Atletico Madrid. Mazzarri, 'il Torino può mettere in difficoltà l'Inter'. E poi: "Se noi faremo quello che sappiamo fare possiamo dare fastidio a tutti. Dobbiamo comportarci da squadra vera. Loro sono un avversario molto forte, inutile parlarne. Occorre pensare solo a noi".

La Gazzetta dello Sport - Juve, tocca a Higuain-Dybala; Inter con Vecino; Napoli, Lozano scalza Mertens. Torna il campionato, con la tredicesima giornata che promette scintille già dagli anticipi di oggi che vedranno in campo Atalanta, Juventus, Milan, Napoli, Torino e Inter. Balotelli via dal Brescia a gennaio? Solo voci ma lui è deluso.

Il Corriere dello Sport - Totti,'non torno alla Roma. Zaniolo? spero resti a lungo ma non ci credo'. L'ex capitano torna a parlare: "Spero che i tifosi della Roma, me compreso, possano tornare ad alti livelli con un presidente che possa mettere tanti di quei soldi che possa vincere tutto"

La Stampa Aosta: Il Pdhae licenzia Rossi dopo il ko in Coppa Italia. Basket, le ragazze di Catalfamo vogliono invertire la rotta. Pallavolo, Cogne e Fenusma provano a rialzarsi.