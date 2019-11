Fondo: Oltre 700 Master già iscritti per i Mondiali di marzo a Cogne

Il prossimo marzo la località turistica valdostana tornerà a essere grande protagonista. Centinaia e centinaia di Master sono attesi per i Campionati Mondiali di categoria. Sarà un evento che unirà sport, tradizioni, visite guidate ed enogastronomia. Dunque sano agonismo, abbinato al divertimento. L’obiettivo di Cogne è quello di lasciare un ricordo indelebile ai partecipanti che in massa si sono iscritti alle competizioni in programma dal 5 al 14 marzo 2020.