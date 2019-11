Rugby: U12; i piccoli dello Stade trionfano a Moncalieri

Con una grinta del tutto identica ai loro 'miti' della prima squadra, gli Under 12 dello Stade Valdotain di rugby si sono aggiudicati il gradino più alto del podio al Raggruppamento per giovanissimi svoltosi a Moncalieri. I leoncini rossoneri hanno sbaragliato il Cuneo per 13 a 0, poi hanno battuto il Volvera per 4 a 2, infine hanno sconfitto le due formazioni del Moncalieri per 7-5 e 5-3. Grande soddisfazione per i tecnici Massimo Lodi, Nicole Poletti e Fred Tropiano.

Formazione Stade Valdotain: Sebastiani, Miramonti, Malacarne, Scarfò, Tropiano, Fracasso, Canuto, Vestena, Rosa, Liut, Borin, Becquet, Magnone.