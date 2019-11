Calcio a 5: A2; l'Aosta è chiamata all'impresa contro il Massa

Mister Rodrigo Rosa affila le armi dell'Aosta 511 per la difficile sfida di oggi contro il Città di Massa, fischio d'inzio alle ore 15 al Montfleuri di Aosta, nona giornata del campionato di serie A2. Il successo contro il Cagliari per 4 a 3 ha ridato energia e morale alla squadra che ora affronta la vicecapolista, distante nove punti e con il secondo miglior attacco del girone con 37 reti (22 quelle dell'Aosta).

I rossoneri, noni in classifica, vogliono sfruttare il fattore campo, come conferma mister Rodrigo Rosa: "Siamo partiti male in A2, ma da qualche settimana le cose sono cambiate vogliamo proseguire la scia di vittorie per allontanarci dalla 'zona grigia'. Il Montfleuri è casa nostra, e questo è già un punto di vantaggio. Il Massa ha un punto debole: il rientro lento in difesa e questo è un aspetto che dovremo sfruttare al meglio. Sono pericolosissimi in attacco, questo lo sappiamo".

Oggi Rosa potrà contare sulla formazione al completo, quella che sabato scorso ha sconfitto a Cagliari il Città di Sestu.

Formazione Aosta 511: Belmonte, Calli, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Pellegrino, Estedadishad, Pettinari, Rosa, Fea, Vona, Frezzatto.