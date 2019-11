Boccce: A2, sfida tra Helvetia e Andora rinviata per maltempo

Rinviate a causa delle forti piogge di queste ore quattro partite della serie A2 di bocce. Tra queste la sfida della Bassa Valle Helvetia in casa dell’Andora. La federbocce ha rinviato l'incontro a causa delle pessime condizioni meteorologiche in Liguria. A rischio annullamento anche altre tre partite in Piemonte.

Domenica scorsa la società Bassa Valle Helvetia ha vinto per 15 a 12 contro la Bocciofila Auxilium; mente la Bocciofila Nus ha vinto per 14 a 13 contro la società Pozzo Strada. Helvetia e Nus sono ora in vetta alla classifica appaiate a 8 punti.

Nel campionato di Promozione, buon risultato della società Zurich Aostana che ha pareggiato a Pinerolo per 11-11 ari contro la società Veloce Club.