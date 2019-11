Ginnastica: Per le Juonior e Senior terza prova Serie C

La formazione Junior-Senior della Ginnastica Olimpia - composta da Vittoria Ramanzin, Nicole Sammartino, Sofia Chiumello e Serena Ramanzin - sarà in campo questa domenica a Mortara per la terza e ultima prova interregionale del Campionato di Serie C, che nella prima prova le aveva viste sul terzo gradino del podio. Dalla somma dei punteggi delle tre prove verrà stilata la classifica finale di Campionato.