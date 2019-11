Biliardo: I campioni dei 'Nove birilli' si sfidano a Saint-Vincent

Si affrontano i 'big' della stecca al Palais Saint-Vincent, per il Gran Premio di Goriziana 2019 di biliardo.

Sono 2.048 i giocatori arrivati in questi giorni alla Riviera delle Alpi per partecipare alla 40esima edizione di quella che è ormai considerata una delle manifestazioni più importanti della disciplina a livello internazionale.

L'organizzazione, dal 2005, delle gare di specialità dei 'Nove birilli' ha fatto la differenza, perchè vincere è davvero un'impresa: sono dieci incontri al meglio dei tre set ai 400 punti per arrivare fino in fondo. Sono battaglie sul filo dei birilli in cui non conta solo la tecnica ma anche resistenza fisica e psicologica per affrontare con la giusta serenità i diversi gironi eliminatori. Il girone finale è previsto per venerdì 29 e sabato 30 novembre; la finalissima è in programma per domenica 1 dicembre. Primo premio 10 mila euro, secondo premio 4mila mentre 2mila andranno al terzo e quarto classificato.

Il campione da battere è Andrea Quarta, trionfatore della scorsa edizione. Altre teste di serie sono Luigi Condello, Marcello Pirini, Alessandrto Porati, Mirko Riondino, Franco Giachetti (2-0) e Stefano Rizzo.