Scialpinismo: Camandona presenta i corsi di avvicinamento e avanzato

Sport e rispetto per la montagna sono i valori da sempre professati dallo Sci Club Corrado Gex, attivo dal 1963 volto a promuovere il territorio alpino, la montagna come stile di vita, lo sport e il concetto di squadra come gruppo, valorizzazione delle qualità individuali, rispetto, tenacia, condivisione ed unione. Oltre ai corsi di sci alpinismo, lo Sci Club organizza un corso itinerante di sci alpino per i ragazzi delle scuole medie nei comprensori più belli della regione Valle d’Aosta.

E sarà la guida alpina Marco Camandona a presentare il “corso di avvicinamento” allo sci alpinismo x ragazzi compresi tra gli 11 e i 14 anni e il “corso agonistico” per categorie cadetti e junior. Alle ore 21, si terrà invece la presentazione dei corsi di sci alpinismo. Da diversi anni vengono proposti il corso di “avvicinamento” per coloro che vogliono conoscere o migliorare la tecnica e quello “avanzato” rivolto ai più esperti.

«Lo sci club Corrado Gex ha una lunga storia di sci alpinismo – dichiara Marco Camandona – sia come organizzatori del Tour du Rutor, la gara che il prossimo marzo 2020 (dal 26 al 29 n.d.r.) celebrerà la ventesima edizione, sia come promotori dei corsi di avvicinamento per ragazzi e adulti, oltre a corsi di livello avanzato e i corsi agonistici per categorie cadetti e junior. Attività che portiamo avanti con passione da oltre quindici anni. Tra i nostri tesserati, abbiamo la fortuna di annoverare atleti di livello mondiale come i fratelli gemelli Fabien e Sebastien Guichardaz, quest’ultimo attualmente membro espoir della Nazionale italiana di sci alpinismo ed entram bi sul podio della Coppa del Mondo, oltre alla medaglia di argento agli ultimi mondiali di categoria per Sebastien e un ottimo piazzamento per il fratello Fabien (5° classificato); o Henri Aymonod, secondo ai Campionati italiani Under 23 maschile di Albosaggia. Per me è sempre un piacere poter insegnare ai giovani e ai meno giovani le tecniche di sci alpinismo – continua Marco Camandona – perché questo è lo sport perfetto per chi ama la neve e rispetta la montagna. Poi, non nego che mi piacerebbe scorgere tra i giovanissimi quelli che potrebbero essere i “campioncini” di domani – conclude Marco Camandona – Ma per far sì che ciò accada è fondamentale partire dalle basi e soprattutto divertirsi. Speriamo per tanto che per i ragazzi sia un’esperienza di vita piacevole e per quelli che si affacciano per la prima volta a questo sport, sia amore a prima vista!».

Tutti i corsi di sci alpinismo saranno svolti con guide alpine, professionisti del settore e in totale sicurezza.

Tra questi anche François Cazzanelli, membro della Società delle Guide di Cervinia e coordinatore dei corsi con Camandona. «I nostri corsi di sci alpinismo si fondano sulla sicurezza e sul divertimento. Si svolgono in un ambiente famigliare che crea un clima amicale molto piacevole. Ogni anno, ci impegnamo sempre per proporre itinerari nuovi, fuori dagli schemi, soprattutto poco battuti e quindi non percorsi dalla massa. Punto di forza dei nostri corsi – conclude Cazzanelli – è la giornata sulla sicurezza, una lezione teorico-pratica che si svolge a dicembre ed è propedeutica ai corsi di sci alpinismo; durante questa giornata si prende coscienza dell’attrezzatura, pala, artva, sonda e della montagna stessa, che va affrontata sempre con rispetto e le giuste precauzioni».

Lo Sci Club Corrado Gex organizza dal 1995 il Millet Tour du Rutor Extrême, spettacolare gara di sci alpinismo in 4 tappe, che si disputerà dal 26 al 29 marzo 2020.