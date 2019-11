Calcio: Eccellenza; Il bomber Erbini nel mirino del Pont Donnas

Ben 39 gol in due anni al Corneliano Roero, un filo continuo tra Piemonte e Sicilia con esperienze calcistiche in Folgore Selinunte, Bra, Gassino, Marsala, Mazara e Vigor Lamezia (e 16 presenze in C2) e in questa stagione 6 gol con la maglia del Lg Trino, che non è di certo partito benissimo ma che è in risalita. Ecco i numeri di Mario Erbini attualmente in forza al Lg Trino.

Tutti vogliono il bomber di Mazara del Vallo classe 1991 (ci risultano sondaggi da mezza Eccellenza piemontese) ma lui sembra poter lasciare il Piemonte. Tra le squadre che stanno tentando di fargli cambiare idea c'è sicuramente il Pont Donnaz di Ezio Rossi (si parla quindi di Valle d'Aosta, oltre alla cuneese Albese in forte pressing) ma i ben informati assicurano che Erbini voglia proprio trasferirsi, forse tentato da un'altra avventura fuori Piemonte e Vda.

Occhio però alle sorprese dell'ultim'ora. In estate ricordiamo infatti come il Canicattì in Sicilia avesse già annunciato l'arrivo di Erbini per poi smentire tutto e assistere alla firma del bomber a Trino.