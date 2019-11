Arti marziali: Sfida intercontinentale per il valdostano Astarita

Ci riprova, il maestro valdostano di muai thai Jonathan Astarita da Pontey, titolare del centro di arti marziali Vaypak Gym di Verres. Sconfitto nel 2018 all'International Light Weigth WBC title, ovvero il titolo intercontinentale dei Pesi leggeri di muay thai, per i successi ottenuti quest'anno ha ottenuto la seconda convocazione alla decima edizione della competizione che si svolgerà il 12 gennaio al PalaRuffini di Torino, categoria Pesi leggeri.

Astarita conosce bene le insidie celate sul ring della della Wbc e cercherà di non ripetere gli errori commessi in finale lo scorso anno scoprendosi troppo in attacco contro l'esperto Hokkado Shinzu, attuale detentore del titolo. Dotato di grande padronanza di piedi e gambe, il valdostano è in grado di modificare tattiche e modalità di combattimento a livello quasi istintivo e sa chiudersi benissimo in difesa per poi tornare all'attacco con grande velocità. Doti che al PalaRuffini dovrà sfruttare al massimo se vorrà salire sul podio da trionfatore.