Pesistica: Bene le atlete under 13 agli Italiani di specialità

Tre atlete dell'Olimpia Pesistica Aosta, accompagnate dal Delegato regionale Nicola Paludi e dal tecnico federale Corrado Midolo, hanno partecipato sabato 16 novembre a Torino alle fasi interregionali di qualificazione ai Campionati Italiani Under17 e di Specialità.

Nelle qualificazioni agli italiani Under 17 Giulia Paludi, Under 15 tra le più giovani in gara, si posiziona al secondo posto nella categoria 64 kg. Giulia migliora il proprio personale di Strappo con un’alzata a 50 kg., sollevando poi 56 kg. nello Slancio, per un totale di 106 kg.

Alla gara di qualificazione agli Italiani di specialità Giada Scarpante e Sophie Pellu scendono in pedana nella stessa categoria di peso, la 71 kg., chiudendo rispettivamente in terza e quarta posizione. Buoni miglioramenti per Giada Scarpante, che con 47 Strappo e 62 kg. di Slancio chiude con un totale di 109 kg., migliorando di ben 5 kg. rispetto alla precedente competizione. Incoraggiante prestazione di Sophie Pellu, che solca la pedana per la seconda volta dopo una lunga lontananza dalle competizioni, oltre due anni.

Sophie si migliora gara dopo gara e chiude con un totale 90 kg., fiduciosa di tornare gradualmente, con i tempi dovuti, ai livelli di un tempo.