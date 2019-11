Calcio: U15; la corazzata Fenusma affonda la zattera CGC Aosta

E' finita con un poker ma poteva anche chiudersi con un risultato tennistico da 'cappotto', la sfida tra Fenusma e CgC Aosta nella nona giornata del campionato U15 provinciale.

I blucerchiati di mister Lexert hanno vinto 4 a 0 contro un CGC arrendevole ma soprattutto molto impreciso in difesa come sottoporta. Doppietta di Lavevaz nel primo tempo e di Condello, vero trascinatore del Fenusma, nella ripresa; i ragazzi di mister Taranu non si sono mai resi pericolosi, aprendo anzi varchi alle offensive degli avversari.

Solo capitan Andrea Presti ha lottato sino alla fine cercando di spronare i compagni, inutilmente. Domenica la CGC, penultima con tre punti, affronterà in casa il Vallorco (quartultimo a sette punti); il Fenusma con 10 punti e nono in classifica se la vedrà in trasferta con il Grand-Combin, ottavo in classifica con due punti in più.