Volley f: Serie D; ancora ko Ccs Cogne e Fenusma

Sconfitta esterna per le ragazze della Ccs Cogne impegnate nel campionato di serie D di volley, e il ko per 3 a 1 brucia perchè subìto ad opera della cenerentola del torneo, il Calton Volley che fino a domenica scorsa, sesta giornata del girone di andata, aveva perso tutte le partite.

Avversario probabilmente sottovalutato, assenti Zuccolotto, Salmin, le aziendali si sono messe da subito male in campo con tanti errori sotto rete e alla battuta, perso il primo parziale per 25 a 15, il Ccs di coach Leo Bajo conquista il secondo per 18 a 25 poi crolla 25 a 11 e 25 a 19.

Il Fenusma di coach Chapellu e Buson ha perso al tie break 3 a 2 contro il Sangone ed è ormai per le valdostane la quarta sconfitta giunta al termine di una partita iniziata bene, condotta in pieno equilibrio e poi persa nel finale in modo quasi inaspettato. Il Fenusma si era trovato in vantaggio per 2 a 1 ma nel terzo set è andato in tilt, nel terzo è crollato e al tie break ha subìto passivamente gli attacchi delle piemontesi senza più riuscire a reagire.