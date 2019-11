Scialpinismo: A Cervinia si organizza la Coppa del Mondo

Sarà Cervinia ad ospitare, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, il Forum 2019 della Federazione internazionale di Scialpinismo-International Ski Mountaineering Federation. Il Forum è rivolto agli organizzatori della Coppa del Mondo, per valutare nel dettaglio gli aspetti tecnici e organizzativi di tutte le tappe del circuito.

Venerdì giornata dedicata all’illustrazione delle novità sui regolamenti, modifiche adottate nell’Assemblea plenaria dello scorso settembre, in Turchia, e alla presentazione delle linee guida Ismf, valide per tutte le gare di Coppa del Mondo.

Sabato mattina modulo sulla neve con la finalità d’illustrare, da parte dello Dipartimento sport della Ismf, le indicazioni di carattere tecnico da applicare nelle competizioni, e possibilità pratica di analizzare le specifiche stabilite dalla Federazione internazionale al fine di garantire un alto livello tecnico e standard organizzativi omogenei.

La stagione dello Scialpinismo internazionale si aprirà, il 20 e 21 dicembre, con la tappa di Coppa del Mondo di Aussois(Francia; Individuale e Sprint); il 10 gennaio, a Losanna (Svizzera), l’appuntamento olimpico, con in programma l’Individuale, la Sprint e la Staffetta mista; il 16 gennaio, i Masters World Games, a Innsbruck (Austria). Poi, tre tappe di Coppa del Mondo: il 25 gennaio, a La Massana (Andorra; Indviduale e Vertical), l’8 febbraio, a Berchtesgaden (Germania; Sprint e Individuale) e, il 19 febbraio, la trasferta in Cina, a Zhangjiakou (Individuale e Vertical). Il 2 aprile, a Madonna di Campiglio (Trento), Sprint, Vertical e Individuale validi per i Campionati Mondiali e tappa della Coppa del Mondo.